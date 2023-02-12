Yıkılan binaların müteahhitleri kaçmaya çalışırken yakalandı! Açıklaması ’pes’ dedirtti

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Yavuz Karakuş'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.

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