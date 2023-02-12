Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı çıkan müteahhit Kıbrıs’ta teslim oldu

Adana'da yaptığı binalar yıkılan ve hakkında 'Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak' suçlarından aranması olan Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, depremden sonra kaçtığı KKTC'de yapılan girişimlerle, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Alpargün'ün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile çekildiği bir fotoğrafı ortaya çıktı.





COŞKUN TUTUKLANDI

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin lira parayı Türkiye Qnb bankasından transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı öğrenildi. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın, yurtdışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise tutuklandı. İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün gözaltına alınan Coşkun'un, İstanbul Havalimanı'nda bulunan adliyenin ek hizmet binasında SGBS yoluyla alınan ifadesinin ardından tutuklanmasına karar verildi. Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi Coşkun, üzerinde bir miktar parayla önceki gün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınmıştı.