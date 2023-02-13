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Altınordu, depremzedeler için şampiyonluk formasını satışa çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzeler için Altınordu, şampiyonluk formasını satışa sunduğunu açıkladı. Kırmızı-lacivertli kulüp, Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükseldiği 2002-2003 sezonunda tüm takım oyuncularının formayı imzaladığını belirtti.

İHA

13.02.2023, 13:03

Altınordu, depremzedeler için şampiyonluk formasını satışa çıkardı

Altınordu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiği formayı afetzedeler için satışa sunduğunu duyurdu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2002-2003 'ün Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiğimiz sezonun tüm takım oyuncularının imzaladığı forma satışa sunuldu. Altınordumuzun alt yapısından yetiştikten sonra A Takımımıza yükselen eski oyuncularımızdan Erman Tügezim, 3. Lig'e yükselmiş olduğumuz imzalı formayı depremzedelerin yararına koleksiyonundan Sait Altınordu Tesislerimize iletti.

Eski oyuncumuzun talebi doğrultusunda imzalı şampiyonluk formamız 15 bin TL'den satışa sunuldu. İmzalı 3. Lig şampiyonluk formamızı almak isteyen ilk yardımseverin, TR42 0006 2001 5280 0006 6988 08 nolu IBAN hesabına ücreti yatırması gerekmektedir. Yardım ücretini yatıran kişi veya kurum temsilcisi; imzalı Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiğimiz sezon şampiyonluk formamızı Sait Altınordu Tesislerimizden bizzat alabilecek veya kargo ile yardımsever kişinin adresine göndereceğiz" denildi.

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