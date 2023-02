19.45 FUAT OKTAY: ŞU AN İTİBARIYLA SAHADA ARAMA KURTARMA OLARAK 34 BİN 717 PERSONELİMİZ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Oktay açıklamasında "Afetzedelerimizin kendileri yakınları için umut ve ümidin önemli olduğunu düşünüyorum. Motivasyonumuzu sahada ve merkezde canlı tutan kaynaklardan birisi. Şu an itibarıyla sahada arama kurtarma olarak 34 bin 717 personelimiz var. Daha güzel haberler almaya devam edeceğiz inşallah. Bugün Hatay'a yoğunlaşmış durumdayız. İnşallah en kısa zamanda 10 il ve ilçelerde bu çalışmayı bir an önce tamamlarız. Defin işlemleri de dahil işlemleri bir an önce tamamlarız ki acıları dindirebilmiş olalım. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlanmıştır. Yıkılacak binalardan uzak durulmasını herkesten talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.