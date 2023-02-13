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Haberler Gündem Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta yaşanan korkunç depremde, genç oyuncu Ahmet Kara'da hayatını kaybetti. Bir zamanlar ilaç mümessiliyken Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olan Kara, rol aldığı ve çekimleri tamamlanan "Beyaz Atlı Prens" flmini göremeden gitti...

13.02.2023, 11:48

Kahramanmaraş'ta merkezli iki depremde binlerce can enkaz altında kaldı. O isimlerden birisi de 38 yaşındaki Ahmet Kara'ydı.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Genç yaşta büyük başarılara imza atan Kara, Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olmuştu.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

70'e yakın ilacı ruhsatlandırmıştı. Ancak işleri birden bozulunca iflas etmiş ve bütün varlığını kaybetmişti.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

DEPREMDE YATAĞIYLA SOKAĞA DÜŞTÜ
Dizi ve filmlerde rol alarak hayata yeniden sarıldı. Biraz para kazanıp ilaç işine kaldığı yerden devam etmek istiyordu. Bekârdı. Tek katlı baba ocağı yokuştaydı.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

"Çıkmak zor" oluyor diyerek 12 Şubat ilçesi Molla Gürani Mahallesinde bir daire kiraladı. Beşince katta yaşıyor, pencere dibinde yatıyordu.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Depremde duvar kırıldı. Yatağıyla birlikte sokağa düştü.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Ardından bina üzerine göçtü. Beton ayak bileklerini kesti.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Ahmet kan kaybından öldü. "Beyaz Atlı Prens" isimli filmde rol almıştı.

Bir zamanların vergi rekortmeni genç oyuncu, filmini göremeden hayatını kaybetti!

Çekimler bitmiş, montajı tamamlanmıştı. Hayaller düştü, planlar yarım kaldı, filmini görmek nasip olmadı.

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