Dehşetin boyutu gözler önünde! Şiddetli deprem trenleri devirdi

Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 10 ilde ciddi hasara yol açtı. Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin etkisiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bulunan Fevzipaşa Tren İstasyonu'nda park halinde bulunan 6 tren vagonu raydan çıkarak devrildi. Şiddetli depremlerin ardından dağlardan koparak tren yoluna düşen kayalar ise rayları ciddi oranda tahrip etti.

DEHŞETİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Depremin etkisiyle devrilen tren vagonlarının ve tahrip olan rayların görüntüsü dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından devrilen vagonlar ile rayların üzerindeki kayaları kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.