Deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen deprem, 11 ili yerle bir etti. Meydana gelen faciadan toplam 13,5 milyon kişi etkilendi.
Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen deprem, 11 ili yerle bir etti. Meydana gelen faciadan toplam 13,5 milyon kişi etkilendi.
7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce binanın yıkıldığı ve 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiği deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları da 8. gününde hız kesmeden devam ediyor.
Depremde çok sayıda bina yıkılırken, yapım aşamasında sağlam bir şekilde yapılan binalar ise ayakta kaldı
Sosyal medyada bir bina ve altındaki mağazanın depremlerden hasar almadığına ilişkin bir vatandaşın paylaştığı video gündem oldu.
Videoyu çeken vatandaş şunları söyledi:
"Malesef enkazımızın karşısındaki apartmanda hiç bir şey yok. Burada bir tane mağaza var. Mağazanın içindeki tabaklar bile sapasağlam duruyor.
Çatal kaşığın yeri bile bozulmamış ancak bir de şu karşıya bakın. Deprem öldürmüyor arkadaşlar bizim ihmalimiz öldürüyor"