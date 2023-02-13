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Haberler Gündem Deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Deprem sonrası yerle bir olan Hatay'da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Kahramanmaraş merkezli iki depremden feci şekilde etkilenen 10 şehir adeta yerle bir oldu. Can kaybının çok olduğu Hatay'ın merkezindeki bir dükkanda ortaya çıkan detay görenleri şaşırttı.

13.02.2023, 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 12:21

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen deprem, 11 ili yerle bir etti. Meydana gelen faciadan toplam 13,5 milyon kişi etkilendi.

Deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce binanın yıkıldığı ve 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiği deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları da 8. gününde hız kesmeden devam ediyor.

Deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Depremde çok sayıda bina yıkılırken, yapım aşamasında sağlam bir şekilde yapılan binalar ise ayakta kaldı

Deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Sosyal medyada bir bina ve altındaki mağazanın depremlerden hasar almadığına ilişkin bir vatandaşın paylaştığı video gündem oldu.

Deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Videoyu çeken vatandaş şunları söyledi:

"Malesef enkazımızın karşısındaki apartmanda hiç bir şey yok. Burada bir tane mağaza var. Mağazanın içindeki tabaklar bile sapasağlam duruyor.

Deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da şok görüntü! Dükkandaki detayı gören vatandaş inanamadı

Çatal kaşığın yeri bile bozulmamış ancak bir de şu karşıya bakın. Deprem öldürmüyor arkadaşlar bizim ihmalimiz öldürüyor"

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