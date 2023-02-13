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Haberler Gündem Hatay'ın deprem sonrası hali yürek sızlattı!

Hatay'ın deprem sonrası hali yürek sızlattı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden feci şekilde etkilenen 10 şehir, yerle bir oldu. Can kaybının çok olduğu Hatay, felaket sonrası adeta harebeye döndü. İşte Hatay'ın deprem sonrası görüntüleri...

İHA

13.02.2023, 11:30

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8'inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi.

Hatay’ın deprem sonrası hali yürek sızlattı!

Adeta harabeye dönen şehir yerle bir oldu.

Hatay’ın deprem sonrası hali yürek sızlattı!

Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

Hatay’ın deprem sonrası hali yürek sızlattı!

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

Hatay’ın deprem sonrası hali yürek sızlattı!

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

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