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Haberler Gündem Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarında faaliyet gösteren bir görevlinin, dinlendiği esnada baretini çıkarmasıyla başından yükselen dumanlar dikkat çekti.

13.02.2023, 13:42

Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi. Görüntüler milyonlarca kez izlendi…

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı.

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Felaket sonrası Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da 141 bini aşkın görevli, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Enkaz altında kalan canlarımızı çıkarmak için gece gündüz çalışan kahramanlar yüzlerce kişiyi kurtardı.

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Afet bölgesinde çekilen bir görüntü ise paylaşım rekorları kırdı.

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Yürekleri sızlatan görüntüde; bir kahramanın başından yükselen dumanlar kameralara böyle yansıdı. Yorgunluğu ve yaşadığı gurur ise yüzüne yansıdı. İşte 7-24 çalışan kahramanın o anları…

Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

"SİZİN HAKKINIZ ÖDENMEZ"
Sosyal medya kullanıcıları o görüntünün altına şu yorumları yazdı:
"Kardeşim güzel insan Allah razı olsun senden."
"Sizin hakkını ödenmez. Allah razı olsun."
"Sahada çalışan tüm yerli ve yabancı insanlara minnettarız."
"Allah razı olsun cümlesinden."

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