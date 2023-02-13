Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi. Görüntüler milyonlarca kez izlendi…
Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi. Görüntüler milyonlarca kez izlendi…
Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı.
Felaket sonrası Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da 141 bini aşkın görevli, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışması başlattı.
Enkaz altında kalan canlarımızı çıkarmak için gece gündüz çalışan kahramanlar yüzlerce kişiyi kurtardı.
Afet bölgesinde çekilen bir görüntü ise paylaşım rekorları kırdı.
Yürekleri sızlatan görüntüde; bir kahramanın başından yükselen dumanlar kameralara böyle yansıdı. Yorgunluğu ve yaşadığı gurur ise yüzüne yansıdı. İşte 7-24 çalışan kahramanın o anları…
"SİZİN HAKKINIZ ÖDENMEZ"
Sosyal medya kullanıcıları o görüntünün altına şu yorumları yazdı:
"Kardeşim güzel insan Allah razı olsun senden."
"Sizin hakkını ödenmez. Allah razı olsun."
"Sahada çalışan tüm yerli ve yabancı insanlara minnettarız."
"Allah razı olsun cümlesinden."