Hayat kurtarmak için kor ateşe dönüştüler... Emeğiniz ödenmez!

"SİZİN HAKKINIZ ÖDENMEZ"

Sosyal medya kullanıcıları o görüntünün altına şu yorumları yazdı:

"Kardeşim güzel insan Allah razı olsun senden."

"Sizin hakkını ödenmez. Allah razı olsun."

"Sahada çalışan tüm yerli ve yabancı insanlara minnettarız."

"Allah razı olsun cümlesinden."