Kayıplarımıza ağlıyoruz

TİRELİLER ESRA ARTIK YOK HEMŞİREYİ UNUTMAYACAK

DEPREMDEN kısa süre önce görev yapığı Tire Devlet Hastanesi'nden, ailesinin yaşadığı Hatay'a tayin isteyen 23 yaşındaki Esra Gül hemşire, anne- baba ve kardeşiyle kaldığı enkazın altında sağ kurtulamadı. Depremin meydana geldiği günden bu yana kendisinden haber alınamayan talihsiz hemşirenin ve ailesinin öldüğü bilgisine ulaşıldı.

Tire'deki mesai arkadaşlarına acı haberi, Esra hemşirenin eşinin yakınları verdi. Arama, kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından enkazda canlı tespit edemedikleri öğrenildi. Esra hemşire ile birlikte depremde anne, baba ve kardeşi de hayatını kaybetti.

"CENNETE UĞURLADIK"

TİRE Devlet Hastanesi'nde uzun süre genel cerrahi ve kardiyoloji bölümünde görev yapan ve sevecen tavırlarıyla hastane personeli kadar hastalar ve yakınlarının da kalbini fetheden Esra hemşirenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Esra hemşirenin eşi yurt dışına gittiği için Hatay'a tayin istediğini belirten arkadaşları "Son doğum gününü birlikte kutlamıştık. Altın kalpli arkadaşımızı henüz hayatının baharında cennete uğurladık" şeklinde konuştular. ( NADİR UYSAL)

BU GÜZEL AİLE ARTIK YOK

GAZİANTEP'TE çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden jandarma astsubay Emre Yalçın, eşi Tuğba Yalçın ve kızları Alya Denizli'de gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremde oturdukları binanın enkazı altında kalan üç kişilik aileden sağ kalan olmadı. Acı haber üzerine Yalçın ailesinin Denizli'deki yakınları yasa boğuldu. Cenazelerin Denizli'ye getirilmesinin ardından baba ocağında helallik alındı. Askeri törenin düzenlendiği cenaze namazında aile ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazına Denizli protokolü de katıldı. (SEBAHATTİN ALP)