Ölen kardeşlere ait enkazdan çıkan not yürekleri yaktı! "Birbirimizi seven iki kardeşiz"

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de depremde çocuklarını kaybeden Müzeyyen Toprak'a, "Biz sizleri kardeş bildik, aile bildik. Bizim sizlere kapımız, yuvamız, Siirt'imiz açık. Bunu samimiyetimizle kalbimizle söylüyoruz. Biz sizin için buradayız. Bütün Siirt, sizi bağrına basar. Biz sizi çok sevdik, biz sizi aile bildik. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.