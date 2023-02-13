Yüzyılın felaketinde can kaybı 29 bini aştı!

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı 29 bin 605'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 412 deprem meydana geldiği öğrenildi. Deprem bölgesindeki 147 bin 934 depremzedenin diğer illere tahliye edildiği ifade edildi. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi.

DİĞER