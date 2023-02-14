161’inci saatte korkutan sarsıntı

KAHRAMANMARAŞ'IN Onikişubat ilçesindeki enkazda Yeni Asır ekibi arama kurtarma çalışmalarını takip ettiği sırada yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının 161'inci saatinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanınca, enkazın yanındaki 12 katlı binadan çatırtı sesleri geldi.

YIKILMA riski bulunan apartmanın yakınındaki ekipler ölümle burun buruna gelirken, enkaz alanında bulunan Yeni Asır ekibi de artçı deprem sonrası panik anlarına şahitlik etti. Artçı deprem sonrası 12 katlı binanın yıkılma riski bulunması nedeni ile Ebrar Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına bir süreliğine ara verildi.

METİN BURMALI