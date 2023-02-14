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Haberler Gündem Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

AFAD'dan yapılan son açıklamalara göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan can kaybının 31 bin 974'e yükseldiği belirtildi. 195 bin 962 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği öğrenilirken, 2 büyük depremin ardından 3 bin 170 artçı depremin meydana geldiği ifade edildi.

14.02.2023, 15:46

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı yükseldi. AFAD, can kaybının 31 bin 974'e yükseldiğini açıkladı.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 31 bin 974 oldu. Depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzede tahliye edildi.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

TOPLAM 35 BİN 249 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9 bin 456'ya ulaştı.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89'a ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 235 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 40'ın üzerinde vali, 158 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görev yapıyor. Ayrıca uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirildi.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

170 HELİKOPTER VE 76 UÇAKLA TOPLAM 4 BİN 214 SORTİ YAPILDI

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 214 sorti yapıldı.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye için Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ile, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 227 bin 762 çadır, 48 bin 271 konteyner ve 2 milyon 607 bin 390 battaniye sevk edildi.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

33 MOBİL FIRIN VE 330 HİZMET ARACI ULAŞTIRILDI

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 330 hizmet aracı ulaştırıldı.

Asrın felaketinde son durum! AFAD rakamları güncelledi!

Afet bölgesinde 20 milyon 860 bin 140 sıcak yemek, 4 milyon 468 bin 325 çorba, 15 milyon 488 bin 606 su, 21 milyon 983 bin 609 ekmek, 10 milyon 256 bin 637 ikramlık malzeme ile 2 milyon 7 bin 607 içecek dağıtımı yapıldı.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Bölgeye, 3 bin 682 personel ve 993 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 221 bin 651, deprem bölgesi dışında 34 bin 954 olmak üzere toplam 256 bin 605 kişiye psikososyal destek verildi.

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