Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ GÖREVLİLERİNE HİTAP ETTİ

Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilere hitap etti.

AFAD'ın, tüm birimleriyle büyük felaketin başından itibaren büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor, bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyada deprem konusunda söz sahibi olanlar, konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi gerçekten bu şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini belirtti.

Dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerde gerekse babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Eşimle beraber ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

"Büyük bir felaket, takip ediyoruz" diyen Erdoğan, hedeflerinin, 1 yıl içinde yıkılan konutları yeniden inşa ve ihya olduğunu dile getirdi.

Dolaştığı 10 ildeki vatandaşların ilk söyledikleri şeyin "konut" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim evim ne olacak? Biz de diyoruz ki 'Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz, endişeniz olmasın'. Çünkü bu millet, bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Oktay, "Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır" dedi.

Beslenme konusunda bir sıkıntısı olan afetzede vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Hem yurt içindeki üretim devam ediyor hem de uluslararası alanda çalışmalar devam ediyor.

257 NOKTADA ÇADIR KENT KURULDU

257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve önemini vurgulayan Oktay, "Hasar tespit çalışmalarını bir haftaya kadar tamamlamak istiyoruz. Ay sonuna kadar kalıcı konutlar için çalışmalara başlamak istiyoruz. Normalleşmeye çalışıyoruz bununla ilgili tecrübemiz var dünyada ki en iyi ülke konumundayız. Hasar tespit çalışmalarını yapıp 10 bin Türk Lirası yardımlarını yapmaya başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımız tamamdır" ifadelerine yer verdi.

250 ADET MARKET KURULACAK

Bölgeye yardım yapmak isteyen vatandaşlara seslenen Oktay, "Aynı yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat erişim için 250 adet market şeklindeki dağıtım noktası oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda 150'si okullarda oluşturulacak. Ulaşımla ilgili bir sorunumuz yok. Doğal gaz ve elektrik konusunda kontrollü vermeye devam ediyoruz. Haberleşme ile alakalı bize iletilen ciddi bir sorun yok. Nakdi bağışın önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Sayıştay'a açık olması ve yatırılan paranın her kuruşunun depremzedelere ulaştırılacağı için AFAD'ın sağlıklı bağış kanalı olduğunu hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.