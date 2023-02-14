Deniz Baykal’a veda

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve 11 Şubat'ta Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. CHP Genel Merkezi'nin ardından TBMM'de tören düzenlendi.

Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılındı. Cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene Başkan Erdoğan da katıldı.