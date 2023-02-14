Deprem bölgesinin Kazak kahramanları

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 il ve ilçesinde birçok bina yıkıldı. AFAD başta olmak üzere afet bölgelerine yurdun dört bir yanından arama kurtarma ekipleri akın etti. Deprem felaketinin yaşandığı illerdeki arama kurtarma çalışmalarında Türk ekiplerin yanı sıra diğer ülkelerden gelen uluslararası düzeyde arama kurtarma uzmanları da katıldı.

2'NCİ GÜN GELDİLER

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı ile Kazakistan'ın Almatı şehrinden havalanan uçakla Kazak arama kurtarma ekibi de Türkiye'ye doğru yola çıktı. Deprem felaketinin ikinci günü olan 7 Şubat'ta Gaziantep Havalimanı'na inen Kazakistan Acil Arama Kurtarma (TJM) ekibi, Türk yetkilileri yönlendirmesi ile Gaziantep merkezi ve depremin yıkıcı etkisinin olduğu Nurdağı ilçesinde görev aldı.

'ÇOK DUYGULANDIK'

Hatay'dan sonra Gaziantep'in merkezi ile Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yapan Kazakistan Acil Arama Kurtarma ekibi ile Yeni Asır görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı ile 7 Şubat'ta Türkiye'ye önce 41 daha sonra da 60 kişi ve 6 özel eğitimli arama kurtarma köpeği ile geldiklerini aktaran TJM Başkan Yardımcısı Kaharman Orazaliyev, "Türkiye'ye en son 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde gelmiştik. Bu gelişimizde uçakla Gaziantep'e indik. Yolda gelirken bazı sağlam binalar gördük ancak enkaz alanlarına vardığımızda biz de böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk. Gerçekten çok duygulandık" diye konuştu.

KÖPEKLERİN ROLÜ BÜYÜK

Gaziantep'te görev yaparken şu ana kadar Şehitkamil ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın enkazından 4, Nurdağı ilçesinde de 3 kişiyi canlı olarak kurtardıklarını, toplamda 28 kişiyi enkaz altından çıkardıklarını aktaran Orazaliyev, "Canlı olarak kurtardığımız kişilerin yakınları gelip bizlere teşekkür etti. Onların sevincine ortak olmak bizleri çok mutlu etti" dedi. Çalışmalara beraberinde getirdiği arama kurtarma köpeğiyle destek veren Damir Gizatulin, köpeklerin kokuya duyarlı olması nedeniyle bu gibi ortamlarda işlerini çok kolaylaştırdığını anlattı. Köpekler sayesinde 2 cenazeye ulaştıklarını hatırlatan Gizatulin, köpeklerinin 2 genç ve babanın kurtarılmasında da etkin rol oynadığını vurguladı.

ENKAZDA TEK BİR KİŞİ BİLE KALMAYANA DEK

bin kilometre uzaklıktan buradaki çalışmalara destek olmaya geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Orazaliyev, "Türk halkına çok geçmiş olsun. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, milletimiz. Zor bir durum, bunu birlikte aşacağız. Elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Süre sorunumuz yok. Bu sorun çözülene ve tüm enkaz altında tek bir kişi kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev bizim için onur verici. İnşallah kardeşlerimizi çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

METİN BURMALI