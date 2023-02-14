Ege’den deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada Valilik koordinasyonunda depremin ilk gününden bu yana toplanan 4 milyon 838 bin 895 parça yardım malzemesinin 264 tır ve 337 kamyonla depremin yaşandığı illere gönderildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kanalıyla da bölgeye 147 tır, 119 kamyon, 3 uçak, 3 gemi ve 1 otobüsle yardım ulaştırıldığı belirtildi.

İzmir'de yardım organizasyonunda öğrenciler de aktif rol alıyor.

Bayraklı ilçesindeki okullarda düzenlenen kampanyayla toplanan yardımlar, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Spor Salonunda yaklaşık 200 öğrenci tarafından tasniflenerek 8 tırla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Lise öğrencilerinden Arda Erdem, AA muhabirine diğer okullardan gelen öğrencilerle bir ekip oluşturduklarını belirterek "Hiç kimse birbirini tanımazken hep beraber bir grup olduk. Gelen malzemeleri ayrıştırdık. İş bölümü yaptık. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyordu. Yardım için herkesi bekliyoruz. Her gün tırları hazırlıyoruz." dedi.

Efe Sevinç, depremzedelere destek sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Ben 10. sınıf öğrencisiyim. Gençlik olarak ülkemize ne kadar yararımız olabilirse o şekilde biz de desteğimizi sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Buse Şimşek de deprem bölgesindeki kişilerin yardıma ihtiyacı olduğunu, böyle bir ortamda evde oturmak istemediğini söyledi.

Bayraklı Ali Osman Konakçı Yiyecek-İçecek Hizmetleri bölümü öğretmen ve öğrencileri, günlük 3 bine yakın poğaça, Menemen Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü ise günlük 20 bin ekmekle depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

DENİZLİ'DEKİ YARDIMLAR

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada kentte deprem bölgesinden gelen toplam 5 bin 527 depremzedenin barınma ihtiyacının giderildiğini bildirdi.

Kentte sağlık hizmeti sunulan 386 depremzedenin 346'sına ayakta muayene edildiği, 28'inin taburcu edildiği, 12'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Deprem bölgesine 267 yardım tırının gönderildiği kentte Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan giysi merkezinde ilde konaklayan 4 bin depremzedenin giyim ihtiyacı karşılandı.

Halk eğitim merkezlerinde dikilen bin 280 uyku tulumu Malatya'ya gönderilirken kentteki bazı tekstil atölyeleri de deprem bölgesi için kışlık giysi ve battaniye sevkiyatına devam ediyor.

AYDIN

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde de 52 mahalleden çok sayıda vatandaş, 6 tırlık yakacak malzemesi topladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaklaşık 5 bin vatandaşın çalışmalara katıldığını, 3 tır odunun gönderildiğini, 3 tırın da yola çıkmaya hazırlandığını kaydetti.

İlçede odunların taşınmasına yardımcı olan 10 yaşındaki Ali Uçmaz, depremin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Yaşıtlarım orada üşümesin diye ben de elimden geldiğince gece gündüz demeden büyüklerime yardım ediyorum." diye konuştu.

UŞAK'TA ÖĞRENCİLERDEN SOBA MESAİSİ

Uşak'ta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllü öğretmen ve öğrenciler, bölgeye gönderilmek üzere soba üretimine başladı.

Lise Müdür Yardımcısı Ceyhan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk günlerinde günlük 10 bin soğuk sandviçi bölgeye gönderdiklerini, soba ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra ürettikleri ilk 100 sobayı da yola çıkardıklarını söyledi.

Turan, ihtiyaç bitene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Çünkü bu hepimizin yarası. Orada onlar üşürken, bizim ısınma gibi bir lüksümüz yok. Elimizden ne geliyorsa biz her zaman yapmaya hazırız." dedi.