İzmir’deki gibi 1 yılda teslim edeceğiz

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Samandağ'a gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da yer aldığı incelemelerde, iki bakan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalara ilişkin brifing aldı, ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. İki bakan daha sonra bölgenin kanaat önderlerinin de bulunduğu vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu.

'BUGÜN BİR OLMA ZAMANIDIR'

Depremlerin 10 ilde milyonlarca kişiyi etkilediğini, birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini, on binlerce binanın hasar görmesine neden olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Devlet asker, jandarma, polis, AFAD ve UMKE tüm birimleriyle alanda. Acınıza ortak olabilmek için yoğun mücadele ediyoruz. Gidenleri geri getiremeyiz ama bundan sonraki süreçte hep birlikte 85 milyonun yüreği Samandağ için, Hatay dahil 10 ilimiz için atıyor. Biz her zorluktan hep beraber, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak çıktık. Güçlü bir millet, devletiz. İnşallah bu afetin de üstesinden hep beraber geleceğiz. Bugün bir ve beraber olma zamanı. İlk önce enkazdaki vatandaşlarımızı çıkaracağız daha sonra da nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de bir yıl içinde konutlarımızı yapıp vatandaşlarımıza teslim ettiysek, son 20 yılda TOKİ Başkanlığımızca 1 milyon 180 bin konutu bitirip teslim ettiysek, inşallah el birliğiyle bu süreçten de en güçlü şekilde çıkacağız" diye konuştu.