TOKİ binalarında çatlak bile yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 10 ilde inşa edilen 133 bin 759 konut depremlerde yapısal hasar görmedi. 2002'den bu yana 1 milyon 180 bin konut üreten TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

'SAĞLAMLIĞINA GÜVENİYORUZ'

Deprem bölgesinde bulunan Yeni Asır ekibi, TOKİ konutlarını inceledi ve burada yaşayanlarla konuştu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2007 yılında inşa edilen Karataş TOKİ Konutları'nda oturan vatandaşlar, büyük depremde çok korktuklarını ancak evlerinin sağlamlığına da güvendiklerini ifade etti. 2015 yılından beri Karataş TOKİ Konutları'ndaki 12 katlı apartmanlarda ailesi ile bir oturduğunu belirten Murtaza Karaburan (52), "Depremde tedbir amaçlı apartmandan dışarı çıktık ancak bizim binalarda bir sıkıntı yoktu. Sonrasında yetkililer gelip baktı ve 'Oturulabilir' raporu verdi" dedi.

TOKİ Konutları'nda yaşayan Sait Yıldız (64), "Oturduğumuz yapılara güveniyoruz. Zaten deprem sonrasında da sağlam olduğunu anlamış olduk. Kolonlarda, taşıyıcı ayaklarda hiçbir şey yok. Sadece dairemizin duvarında küçük bir boya çatlağı vardı. Çok şükür herhangi bir zarar ziyanımız yok" diye konuştu.

'BİZE DAHA GÜVENLİ GELİYOR'

38 yaşındaki iki çocuk babası İbrahim Elveren yaklaşık 5 yıldır Karataş TOKİ Konutları'nda ailesi ile birlikte oturduğunun altını çizerek, "Depremden bu yana çok şükür binamızda en ufak bir şey olmadı. TOKİ konutlarımız çok sağlam. Çatlama göçme hiçbir şey olmadı. Artçı sarsıntılar oluyor ancak içimizde yıkılacak korkusu yok" ifadelerini kullandı. 3 yıldan beri TOKİ konutlarında oturduğunu belirten 4 çocuk babası Şerif Bozgeyik (59), "Binalarımıza sağlam raporu verildiği için çocuklarımı depremzede olarak aldım, buraya getirdim. TOKİ'nin konutları diğer konutlara göre bize daha güvenli geliyor" dedi.

9.5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIKLI'

TOKİ ta TOKİ Kahramanmaraş Serintepe Sitesi'nde oturan Çangal ailesi, depremde yaşadıkları korkuyu anlattı. Elazığ depreminde de burada olduklarını söyleyen Emrullah Çangal (31), "Korktuk ama evimizde hasar yok. Bu konutlar 9.5 şiddetine kadar dayanıklıymış" dedi.

Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan Fatmanur Çangal da, "Deprem olduktan sonra burada bir şey yoksa hiçbir şey yoktur diye düşünüyorduk ama çarşıyı gördükten sonra şükrettik. İyi ki TOKİ'de oturuyoruz" dedi. Tüm kanun ve yönetmelikleri uygulayan TOKİ, "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor.

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN