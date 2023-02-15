THY bir haftada 182 bin kişiyi tahliye etti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), bir haftada 1013 sefer ile 182 bin 613 vatandaşı tahliye etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "1041 sefer ile 186 bin 790 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdık. 182 bin 613 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 108 kargo seferi ile 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk ettik.

89 sefer ile 16 bin 268 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdürdük" dedi. Deprem bölgesindeki vatandaşların uçağa evcil hayvanlarıyla alınabilmesi için istasyonlara taşıma kafesi gönderdiklerini vurgulayan Üstün, "Tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinizi mobil uygulamamız ve internet sitemizden yapabilirsiniz. Tahliye uçuşları rezervasyon yapmak kaydıyla ücretsiz devam ediyor. Rezervasyonu olmayanlar da yer olması halinde uçağa sırayla ücretsiz kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

'1000 AILEDEN BIRER KISIYI ISE ALACAGIZ'

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, depremlerden etkilenen bölgedeki 1000 aileden birer kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını bildirdi. Bölgede 1000 konutluk "THY Mahallesi" için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bolat, "Çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da 3 ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız" dedi.