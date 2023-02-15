  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler ile ilgili açıklama

THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

15.02.2023, 09:02

THY’den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler ile ilgili açıklama

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA