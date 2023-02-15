"Türkiye inanılmaz dayanıklı bir ülke"

YAŞANAN 2 büyük depremin ardından bölgeye gelen ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, katıldığı televizyon programında, "Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz" dedi. ABD'li arama kurtarma ekibinin üyesi olan John Morrison, NBC kanalında yayınlanan The Today Show'da Türkiye'de devam eden arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi. Pek çok teknik gereç ile enkazlarda arama yaptıklarını ifade eden Morrison, enkaz altında mahsur kalan insanları bulmaları durumunda ne kadar sürerse sürsün o insanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Sunucunun "Gördüklerini kelimelere dökebilir misin?" sorusuna cevap veren Morrison şunları ifade etti: "Bu kesinlikle geniş alana yayılmış bir yıkım. Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz. Karşılaştığımız insanlar burada olduğumuz için çok memnun ve burada yaşayanlar adına minnettarlar."

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