Yüzyılın dayanışması

ÜLKEMİZİ yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

BAŞTA Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

AFAD VE KIZILAY'A BAĞIŞ

NİHAT Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. BU akşam saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ

RTÜK de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı yapılması planlanan "Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü. Yerel, bölgesel, ulusak tüm medya kuruluşlarımız organizasyona katılmak için harekete geçti. Organizasyonun yurt içinden ve yurt dışından yayınlanması için hazırlıklar son aşamada. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlar ve radyolar tek yürek olacak. RTÜK olarak medyamızın bu çok anlamlı ve ulvi dayanışmasını takdir ediyor ve yürekten destekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.