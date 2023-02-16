10 bin liralık yardımlar hesaplara yatırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana konusu Kahramanmaraş merkezli deprem ve etkileri oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı basın toplantısında, hiçbir depremzedenin sahipsiz bırakılmayacağını aktardı. Çelik, özetle şunları söyledi:

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞ

35 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölgede son yüzyılda yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız. Tartışmalar yaşanıyor. Hepimiz afet bölgelerinde dostlarımızla beraber olduğumuz için bu siyasi tartışmaların parçası olmadık. Cevap vereceğimiz zaman var hepsini not ediyoruz. Önceliğimiz yaralarımızı sarmak ve vatandaşmızın ihtiyaçlarını karşılamak.

ÖDEMELER BAŞLADI

Deprem yardımları konusunda Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir açıklama yaptı kabine toplantısı sonrasında bu 10 bin liralık yardımlar vatandaşlarımızın hesabına yatırılmaya başlandı. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz olmayacak.

ÇOCUKLAR GÜVENDE

Depremde yaralanmış, sahipsiz kalmış ya da annesi babası bulunamamış çocukların durumlarını soruyorlar. Bunların hepsi devletin koruması altındadır. Hiçbir şekilde sahipsiz, kendi başına bırakılması gibi bir durum söz konusu değildir.

STK AYRIMCILIĞI YOK

Vatandaşımız 'ben bu sivil toplum üzerinden yardım edeceğim' diyorsa buna diyecek bir şeyimiz yok. Bu gayretler takdire şayandır, ayrımcılık olmaz. Bir propaganda yapılıyor, sivil toplum kuruluşları devletten daha çok bilgiye sahip, daha iyi çalışıyor diye. Biz bu doğru değil diyoruz. Sivil toplum örgütleri de milletin kazanımı olarak var olacaklardır.

FATMA GÖKSU