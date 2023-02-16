AFAD can kaybı rakamlarını güncelledi! Felaketin 11. gününde son durum!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can kaybı 36 bin 187 oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 108 bin 68 kişi yaralanırken, 216 bin 347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

AFAD, 16 Şubat 2023 saat 09.00 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından bölgede 4 bin 323 artçı deprem meydana gelirken, 216 bin 347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

108 BİN 68 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11 bin 488'dir.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9 bin 908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'dır. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 513 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 75 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 6 bin 490 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir."

283 BİN 410 ÇADIR 54 bin 297 KONTEYNER SEVK EDİLDİ

Yapılan açıklamada, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından deprem bölgelerine 283 bin 410 çadır sevk edildiği, bunlardan 172 bin 225'inin kurulduğu, belirtilerek, "Bölgeye 54 bin 297 konteyner ve 3 milyon 264 bin 985 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi verilmiştir" denildi.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından toplam 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgeye sevk edildiği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1 milyon 859 bin 530 beslenme hizmeti verildiği açıklandı. Afet bölgesinde 31 milyon 256 bin 211 sıcak yemek, 7 milyon 499 bin 136 çorba, 19 milyon 286 bin 999 su, 36 milyon 092 bin 267 ekmek, 14 milyon 477 bin 997 ikramlık malzeme, 2 milyon 283 bin 132 içecek dağıtımının yapıldığı belirtildi.

422 BİN 844 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLDİ

Ayrıca, 4 Mobil Sosyal Hizmet merkezinin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderildiği belirtilerek, "Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 2 bin 403, deprem bölgesi dışında 2 bin 652 personel ve bin 123 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 332 bin 049, deprem bölgesi dışında 90 bin 795 olmak üzere toplam 422 bin 844 kişiye psikososyal destek verilmiştir" açıklamasında bulunuldu.