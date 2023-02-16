Beşiğiyle 5’inci kattan düşen bebekle annesinin kavuşması Türkiye’yi ağlattı! Her şey bir kedinin miyavlamasıyla gerçekleşti...

Biz öyle ondan sonra işte üniversite hastanesine teslim edildiğini, oradan da Adana'ya sevk edildiğini öğreniyoruz. Bizim için tarifsiz bir mutluluk. Ben geldiğimde kendimde değildi, beyin kanaması geçirdiği için çok ağır ilaçlar oluyor. İki dakika yanında durabildim önce. Şuan iyi. Allah'ım benim için diğer kızımdan sonra teselli verdi. Yardımcı olan doktorlarımız komşularımıza çok teşekkür ederim" diyerek duygularını ifade etti.