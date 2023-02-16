Deprem bilimciler çarpıcı detayı açıkladı: "Fay gittikçe saçılmaya başladı"

Çardak tarafında bir ekip çalışmasını bitirdi ama bir de hava radarı ile orayı tarayacağız. Bazı özel firmalar destek oldular, ordu da elinden geldiği kadar helikopterler ile destek çıkmaya çalışıyor. Bu bilgileri bir araya getirdikten sonra daha sağlıklı şeyler söyleyeceğiz. Gelecekte biz ne beklediğimizi daha sağlıklı şekilde söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.