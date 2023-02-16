Kürt vatandaştan HDP’li Garo Paylan’a çok sert tepki: Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın!

DEPREMİN etkilediği illerden biri olan Diyarbakır'da da devlet, tüm imkanlarıyla seferber oldu. Çöken binalardan birinde çalışmalar devam ederken bir vatandaşın isyanı dikkat çekti. Depremzede vatandaş, bölgeye gelen HDP'li vekillere tepki gösterdi. Özellikle HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösteren depremzede, "Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor" dedi.

'SEN BANA BAKMAMIŞSIN'

Paylan'a yönelik sözlerine devam eden vatandaşımızın, "Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. "Devlet bize bakıyor" diyen vatandaş, "Ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz? Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah 5'ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor" ifadelerini kullandı.

O şok edici anlarda HDP'lilerin isyan eden vatandaşı görmezden gelmesi de dikkat çekti. Öfkeli depremzede, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.