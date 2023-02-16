Teker teker yakalanıyorlar: Bir müteahhit yurt dışına tekneyle kaçarken enselendi

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu.

Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

BİR MÜTEAHHİT MARMARİS AÇIKLARINDA YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

HATAY: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklandı. Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, Antalya'da gözaltına alınarak tutuklandı. Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınarak tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ: Yaptığı bina yıkılan müteahhit Ahmet Say, Muğla Bodrum'da arkadaşının evinde yakalandı.

ADIYAMAN: Müteahhit Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı. Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Şükrü İşitmen, Mersin'de gözaltına alınarak tutuklandı. İsias Otel'inin yıkımıyla ilgili de Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı.

DİYARBAKIR: 53 şüphelinin gözaltına alındığı Diyarbakır'da 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 39 zanlı adliyeye sevk edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, Proje Sorumlusu Mimar Şeref Kesgün ve İnşaat Mühendisi Mustafa Cevat Arsız da dün gözaltına alındı.

GAZİANTEP: Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı. Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukoğlu Sitesi'nde İnşaat Mühendisi A.G. gözaltına alındı. Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, gözaltına alınıp tutuklandı. Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı. Kolon kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

ADANA: Yıkılan binalardan sorumlu olan 17 şüpheli gözaltına aldı. Yine kentte yaptığı binalar yıkılan ve KKTC'de yakalanan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı.

ŞANLIURFA: Kentte yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu O.E.'nin de arasında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

OSMANİYE: Kentteki soruşturmalarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MALATYA: Gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.