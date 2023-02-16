Yağma ihbarlarının yüzde 99’u boş çıktı

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıkıcı depremlerin ardından sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GÜVENLİK DEDİKODULARI

Kahramanmaraş'ın yüzde 40'ında hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade eden Soylu, "Bazı kişiler 'Bu kadar çabuk hasar tespiti yapılabilir mi?' sorusunu yöneltiyor. Hasar tespiti yapan 7 bin kişi var. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ın dörtte birinin, ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde olduğu ortaya çıktı. Antakya merkezinde ise bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Burada kim eksiklik yapmışsa, binanın yapımında bir eksiklik söz konusuysa, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespitine yönelik delillendirilmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamakta" diye konuştu. Şehirler normalleşmeye başladığında, konteyner şehirler oluşturulduğunda tahliye edilen vatandaşların şehirlerine döneceklerini aktaran Soylu, Afet bölgesindeki güvenlikle ilgili bir dedikodu olduğunu aktardı.

AMAÇ ENDİŞEYİ ÇOĞALTMAK

"Her alanda 'süreci nasıl bir sekteye uğratırım' gayretinde olanlar var" diyen Bakan Soylu, "Biz Kahramanmaraş'tayız, bir yağma görmedik. Adıyaman'da, Osmaniye'de bir yağma yok. 'Devletin bu konuda ortaya koyduğu otoriteyi ve iradeyi buradan sarsabilir miyim?' düşüncesinde olanlar, 'Ben fırsatı elime geçirdim, buradan da bir darbe indirebilir miyim?' derdinde olanlar, bu dedikoduları değerlendiriyorlar ve bu dedikoduları toplumun tamamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla ortaya koymaya çalışıyorlar. Bize yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı ama biz gitmekle mükellefiz. Bu hesabı yapanlar, devletin ve milletin uğraştığı bu zorlu meselede sadece çelme takma, oyalama ve bizi esas çalışmamızdan ayırma durumunda olanlardır. Onlarla ilgili de sosyal medya üzerinden siber suçlar birimimiz gerekli çalışmaları yapmakta, gerekli tespitleri de yaptıktan sonra yargının karşısına getirmektedirler" ifadelerini kullandı.