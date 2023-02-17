AK Parti Gençlik Kolları 8 bin gönüllü ile deprem bölgesinde

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremin ağır hasar verdiği illerde lojistik merkezi kuran gençlik kolları, 71 ilden çıkan tırlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Temel gıda, hijyen malzemeleri, ısınma ekipmanları ve çocuklar için oyuncak dağıtımları yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları, kurdukları Cemre isimli grupla, ilk günden bu yana deprem bölgesinde faaliyet yürütüyor ve 8 bin gönüllüsüyle afetzedelerin yarasına merhem olmak için çalışıyor.

LOJİSTİK MERKEZLERİ KURULDU

Cemre isimli grup, depremin ilk saatlerinden itibaren, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde yardım toplama alanları kurdu. Gençlik kolları üyeleri ihtiyaçlara göre gelen ayni yardımların tasnifini gerçekleştirdi. İlk etapta 42 ilden 2 bin 300 gönüllü bölgeye intikal etti. Aynı zamanda insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar da yola çıktı. Genel Merkez Gençlik Kolları depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye illerimizde lojistik merkezleri kurmak ve gelen yardımları yönlendirmek üzere illere gitti.





TEMEL GIDA MADDELERİ GÖNDERİLDİ

5 ilde lojistik merkezleri kurulup illerden gelen yardım tırları kurulan lojistik merkezlerinde karşılandı. İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da da ayrıca bir lojistik merkezi kurularak Kahramanmaraş'taki koordinasyon, merkez ve Elbistan olmak üzere iki lojistik merkezi üzerinden yürütüldü. Bölgeye ilk etapta, temel gıda maddeleri, ilaç, hijyen malzemeleri ve çocuklar için oyuncak gönderildi.