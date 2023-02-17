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Enkazdan sağ çıkarılmıştı... Azra bebekten acı haber geldi!

Kahramanmaraş'taki depremlerin Hatay'da sebep olduğu yıkımdan sonra arama-kurtarma çalışmalarına başlanmış, 4 yaşındaki Azra Duru Malaç enkaz altından sağ çıkarılmıştı. Edinilen bilgiye göre Azra bebek, sevk edildiği hastanede 8 şubat günü hayatını kaybetti.

17.02.2023, 13:36

Enkazdan sağ çıkarılmıştı... Azra bebekten acı haber geldi!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı.

8 ŞUBAT'TA VEFAT ETTİ
Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi. Öte yandan Azra'nın annesi Fatma Malaç'ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç'ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

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