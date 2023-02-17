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Felaketler peşlerini bırakmadı! Depremden kurtulan 7 kişilik aile yangında öldü!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisini gösterdiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakalandıkları depremden kurtulan 7 kişilik aile, Konya'daki yakınlarına sığındı. Yakınlarının evinde çıkan yangında, Suriye uyruklu 5'i çocuk 7 kişilik aile feci şekilde hayatını kaybetti.

17.02.2023, 09:34

Felaketler peşlerini bırakmadı! Depremden kurtulan 7 kişilik aile yangında öldü!

Merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak üzerinde saat 02.45 sıralarında kerpiç bir evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu ailelerin bulunduğu evde ekipler hemen yangına müdahale etti.

Bazıları kendi imkanları ile dışarı çıkabilirken 7 kişilik depremzede aile içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yaparken binanın çatısı çöktü. Sobadan çıktığı belirtilen yangında anne Meryem El Muhammed, baba Münir El Ali El Dahir, çocukları 13 yaşındaki ikizler Viam El Ali El Dahir ve Riham El Ali El Dahir, 8 yaşındaki Şeyma El Ali El Dahir, 6 yaşındaki Saddam El Ali El Dahir ve 4 yaşındaki Yusuf El Ali El Dahir yanarak hayatlarını kaybetti.

Aynı ikametten çıkartılan ve dumandan etkilendiği belirtilen 6 kişide Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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