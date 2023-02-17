Seçimler Eylül’e veya 2024 Mart’a ertelenmeli

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin birinci haftası geride kalırken, mucize kurtuluşlar ve depremzedelere yardım SEFERBERLİĞİ sürüyor.

Bir gerçeği tekrar açıklayalım.

Depremin etkilediği 10 ilimizde, Türkler, Kürtler, Araplar...

Suriyeliler, Hristiyanlar, Yahudiler aynı mahallelerde birlikte yaşıyordu. Bu kabusu birlikte yaşadılar; birlikte enkaz altında kaldılar; yan yana, birlikte öldüler; el ele birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bunu hepimizin hatırlaması çok önemli. Felaket büyük. Zamana çok ihtiyacımız var. Mücadele, Dayanışma Aylarca Devam Etmek Zorunda.

ZAMAN ALLAH'IN NİMETİ

Kur'an'da Hayat Allah'tan yaşanması gereken bir fermandır, zaman hayat sürecinde dertlere dermandır. Zaman, Allah'ın bir nimetidir. Geçmiş artık tekrar yaşanabilecek, geri çekilebilecek, üzerinde tekrar gidilecek zemini ve imkânı kaybetmiştir.

Geçmişle ilişkimizden itibar almamızı, ibret almamızı, değerlendirmemizi, geçmişi tahlil etmemizi Kur'an bizden istiyor.

İnsanoğlu, zaman deryası içinde çıktığı ebedi yolculuğunu, yirmi dört saatten oluşan "yevm/gün"lerden geçerek sürdürüyor. Bir an bile tehiri mümkün olmayan "ecel saati" var. Velhasıl, zamanın yegâne sermayemiz olduğu gerçeğini her vakit hatırda tutmak gerekiyor.

Büyük felaketin altından Millet ve Devlet olarak kalkmak aylar alacak. Büyük Türk Milleti ve Devlet, bütün imkanları devrede, depremin yaralarını sararak, depremin yıktığı 10 ilimizi tekrar ayağa kaldırmak için hem sürekli dayanışmaya hem de zamana çok ihtiyacımız var.

Zamana ihtiyacımız varken, bir genel seçim gerçeği ile karşı karşıyayız. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin daha önce dile getirilen 14 Mayıs'ta yapılıp yapılamayacağı gündem oldu.

VİCDANSIZLAR ÇIKACAKTIR

Her şeyi bir yana bırakarak, seçimleri daha sonrakilere ertelemek mümkün olabilir mi?

Henüz bu tartışma başlamadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği Hatay'da, 'Seçimler 18 Haziran'a kalabilir, ama 18 haziranda muhakkak yapılmalı' dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok" dedi. İnanılır gibi değil. Nasıl bir zihniyet bu? CHP'nin önde gelen isimleri bu lafları etmiyorlar ama CHP arka bahçelerinde utanmadan arlanmadan, 'Seçim ertelenirse Erdoğan için iyi olur' diye yazan, konuşan VİCDANSIZLAR VAR. Önümüzdeki haftalarda YENİ VİCDANSIZLAR DA ÇIKACAKTIR.

Seçimlerin üç ay içinde yapılması mı, yoksa Eylül ayına veya 2024 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlerle beraber olması mı? Türkiye'miz için, yıkılmış 10 ilimizi ayağa kaldırmak için zamana olan ihtiyacımız için daha iyi mi olacağını düşünebiliriz. Bir gerçek var ortada. Depremden 13 milyon insanımız etkilendi.

10 milyona yakın seçmen yer değiştirdi. Seçmen kütükleri yok oldu, kısa zamanda yenilemek mümkün olabilir mi? Seçmen sayımızın beşte biri perişan.

Böyle önemli bir seçmen kitlesini saf dışı bırakamayız.

Seçim mi önemli, 13.5 milyon insanımıza acilen yaralarını sarmak mı önemli?

Seçimi eylül ayına ERTELEMEK BİR ZAMAN KAZANIMI. 'ZAMANA İHTİYACI VAR'

Enkazın altından vatandaşlarımız kurtarılıyor. 10 milyon insanımız açıkta. Barınacaklar, ısınacaklar, yaşayacaklar. Büyük bölümü başka şehirlere gitti.

Evleri yapılacak. Yeni kentler olacak. Devletin zamana ihtiyacı var. Ne mayıs ayına yetişir ne haziran ayına... Yaz aylarında insanlarımızı rahatlatmak mecburiyetinde. Yaralıların bir bölümü sağlığına kavuşur.

Depremden etkilenmeyen illerde yaşayanların psikolojisi için zamana ihtiyaç var. Zaman zor olsa da bir 75 milyonun psikolojisi için tedavi özelliği olabilir.

SONUÇ

BİR TARİHİ GERÇEK KARŞIMIZA ÇIKTI.

Seçimin bir yıl ertelenmesi, 2024 yılında yerel seçimle birleştirilmesi, tedaviler için daha iyi bir zaman olmaz mı?

Olabilir.

Deniyor ki; Anayasa'ya göre savaş hali dışında seçim ertelenmiyor.

Tamam. Şu anda büyük deprem felaketi bir bölgesel savaş değil mi? Aziz Milletimizin geleceği için, TBMM'nin 'Bir yıl süre vermesi' ve muhalefetin AZİZ MİLLETİMİZİN YARINLARI İÇİN yapıcı olmasını bekleyen milyonlar olduğu unutulmamalı.

MİLLİ MÜCADELEYİ YAPMIŞ. İSTİKLAL SAVAŞINI BAŞARMIŞ TBMM'NİN İSTİKBAL SAVAŞINI DA KAZANMA KARARI VERMESİNİ DİLİYORUZ.