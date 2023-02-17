Tek tek hesap vereceksiniz

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, müteahhitlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Depremde, yaptığı binalar çöken ve ortadan kaybolan iki müteahhit Muğla'da yakalandı.

ARKADAŞININ EVİNDEYDİ

Kahramanmaraş'ta yaptığı binanın depremde yıkıldığı iddia edilen müteahhit, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Deprem bölgesinde yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi olduğu öğrenilen Ahmet S.'nin Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ahmet S, arkadaşının evinde Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ahmet S, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.

YURTDIŞINA KAÇIYORDU

Depremin ardından aranan bir başka müteahhit Mesut Başkır da, Marmaris'ten tekne ile yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, gece saatlerinde Alaburun mevkii açıklarında yelkenli tekneyi durdurdu. Yapılan aramada hakkında "Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı. Başkır da, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'a gönderildi.

KUSURLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

MALATYA'DA depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının tutuklandığı, 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'ya talimat yazılarak haklarında yurt dışı yasağı tedbir kararı alındığı dile getirilen açıklamada, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ADEM ÜLKER