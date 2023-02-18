Anadolu’da yeni kentler kurulacak

Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, iktidar da önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarına başladı. Deprem yaralarının kısa sürede sarılması için afet bakanlığının kurulmasından orta Anadolu'da 2 milyon nüfuslu şehirlerin inşasına kadar birçok öneri gündeme alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, ilgili kurum temsilcileri ve AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda ele alınan değerlendirme ve öneriler şöyle:

● KOORDİNATÖR VALİ: Bundan sonraki süreci yönetmek için uzmanlardan oluşan deprem üst kurulu kurulması, depremin vurduğu illerdeki işlerin hızla yürütülmesi için koordinatör bir vali atanması konuşuldu. Bu sistemde her ilin kendi valisi olacak, ancak depremle ilgili işler koordinatör valinin denetimde devam edecek.

● AFET BAKANLIĞI: Yıllardan beri tartışılan afet bakanlığının bu süreçte kurulması tekrar gündemde. Böylece deprem başta olmak üzere doğal afetler ile daha etkin mücadele hedefleniyor.

● İSTANBUL EŞ ZAMANLI: Bakanlık ile birlikte olası bir İstanbul depremine hazırlık için gerekli tüm birimlerin oluşturulması, adımların atılması da tartışılıyor. Hem bölge hem de İstanbul'daki işlerin eş zamanlı nasıl yürütülebileceğine bakılacak. İstanbul depreminde can ve mal kaybının minimum düzeye indirilmesi hedeflenecek.

● 2 MİLYONLUK ŞEHİRLER: Bu süreçte deprem kuşağından uzak, limanlara yakın orta Anadolu'da nüfusu 2 milyona göre planlanan şehirlerin kurulması da öneriler arasında yer alıyor. Bu kapsamda şehirler sıfırdan kurulacak. Kültür merkezlerinden hastanelere kadar her şey tek tek planlanacak, kent çevresinde OSB'ler oluşturulacak. Yollar ve demiryolları yapılacak. İstanbul ve çevresinde fabrikaların bazılarının da zaman içinde buralara aktarılması gündeme gelebilecek.

● ANKARA'YA GÖÇ: 3-5 milyon arası vatandaş bölge dışına çıktı. Bunların yarısının geri dönmesi beklenmiyor. Depremzedenin ağırlıklı olarak deprem açısından daha güvenli Ankara'yı tercih edeceği, Mersin ve Antalya'ya da göçler olacağı görülüyor.

ZÜBEYDE YALÇIN