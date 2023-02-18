Fay hattı üzerindeki köyün sakinleri: "Küçük kıyamet diyorlarsa o burada oldu"

Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki Kuyumcular Köyü, yaraların sarılmaya çalışılıp, yaşam mücadelesinin devam ettiği yerlerden biri. Fay hattı üzerinde kurulu bu köyden geriye yalnızca enkaz kaldı. 55 evden yalnızca 3 tanesinin ayakta kaldığı, onların da ağır hasarlı olduğu köyde can kaybı 5. Depremin şiddetiyle, evlerin birçoğu yaklaşık 10 metre aşağı kaymış durumda. Köyde yaşanan en büyük sıkıntı ise şebeke suyunun akmaması. Deprem günü yaşananları anlatan köy sakinlerinden 50 yaşındaki Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim" diye konuştu.