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Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından sadece evler caddeler ve sokaklar değil tarım arazileri de afette zarar gördü. O tarlalar havadan böyle görüntülendi.

İHA

18.02.2023, 16:44

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta fayın üzerinde bulunan tarlalar ikiye bölündü.

Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Pazarcık ilçesine Narlı köyünden geçen fay hattının kırılması sonucunda birçok tarlada derin yarıklar oluştu.

Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Derinliği 2 metreyi bulunan ve kilometrelerce uzanan yarıklar dron ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Çekilen görüntülerde fay hattının kırılmasından dolayı tarlalara ekilen ürünlerin zarar gördüğü gözlendi.

Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Kilometrelerce uzanan yarık ise havadan görüntülendi.

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