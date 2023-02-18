Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalarda yarık oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta fayın üzerinde bulunan tarlalar ikiye bölündü.
18.02.2023, 16:44
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta fayın üzerinde bulunan tarlalar ikiye bölündü.
Pazarcık ilçesine Narlı köyünden geçen fay hattının kırılması sonucunda birçok tarlada derin yarıklar oluştu.
Derinliği 2 metreyi bulunan ve kilometrelerce uzanan yarıklar dron ile görüntülendi.
Çekilen görüntülerde fay hattının kırılmasından dolayı tarlalara ekilen ürünlerin zarar gördüğü gözlendi.
Kilometrelerce uzanan yarık ise havadan görüntülendi.