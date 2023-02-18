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Haberler Gündem Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara sebep olduğu Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşların yan yana toprağa veridliği mezarlıkta, kırmızı mont asılı bir mezar dikkat çekmişti. O mezarın, yıkılan binanın enkazından birbrilerine sarılı halde çıkartılan baba Fehmi Çiçek ve 7 yaşındaki kızı Elif'e ait olduğu öğrenildi.

18.02.2023, 15:56

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Son verilere göre, yaşamını yitiren bin 393 kişi yakınlarının gözyaşları arasında mezarlığıa iş makineleri tarafından yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

Mezar başlarına yakınları tarafından eşarp, seccade ve bere gibi özel eşyalar asıldı. Bir mezarın başında tahtaya asılan kırmızı çocuk montu ise dikkat çekti. Kırmızı montun, küçük kızın çok sevdiği montunun olduğu belirtildi.

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI

Yakınlarının ziyaret ettiği mezarın Elif Çiçek'e ait olduğu, enkazdan birbirlerine sarılı halde bulunan Elif Çiçek ile babası Fehmi Çiçek'in birlikte defnedildiği ortaya çıktı.

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

Ailenin yakını Ünal Tan şunları söyledi: "Kahramanmaraş merkezli ilk depremde akrabamız olan Fehmi Çiçek'in Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evi yıkılıyor.

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

5 katlı apartmanın birinci katında oturan Çiçek ailesinden baba Fehmi ile kucağındaki kızı Elif, kolon altında kalarak yaşamını yitirdi. Evin hanımı Kudret ile oğlu Samet ise enkazın boşlukta kalması sonucu kurtuldular.

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

Aile, baba ile kızının aynı mezara defnedilmesini istedi. Müftülükte uygun görünce baba kucağında kızı ile defnedildi.

Mezarlıktaki kırmızı montun hikayesi milyonları ağlattı! Enkazdan birbirlerine sarılı cenazeleri çıkartılmıştı...

Yakınları da Elif'in çok sevdiği kırmızı montu mezar başındaki tahtaya astılar. Bu mezar gibi birçok mezarda eşarp, bere, seccade gibi ölen kişiye ait eşyalar bulunmakta" dedi.

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