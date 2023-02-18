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‘Nisan başında hibrit eğitime geçilebilir’

Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

18.2.2023

‘Nisan başında hibrit eğitime geçilebilir’

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başında yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Depremden etkilenen öğrencilerin birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini belirten Özvar, uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimleri yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

'UYGULAMA GÖZDEN GEÇİRİLECEK'
NEREDEYSE bütün üniversitelerin depremden etkilenmiş paydaşlarıyla dolu olduğunu söyleyen Erol Özvar, "Tıp ve mühendislik fakültelerinden gönüllü elemanların halen bölgedeki çalışmalarını da izliyoruz. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Bu nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harmanlanmasıyla hibrit eğitim de uygulanabilecektir. Bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi" diye konuştu.

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