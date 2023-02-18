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Haberler Gündem Son dakika: 296. saatte 3 yeni mucize! Hatay'da biri çocuk üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika: 296. saatte 3 yeni mucize! Hatay'da biri çocuk üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika haberi... Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

AA

18.02.2023, 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023, 12:18

Son dakika: 296. saatte 3 yeni mucize! Hatay’da biri çocuk üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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