Altılı Masa’nın vicdan muhasebesi

Türkiye'min güzel insanları ve devletimiz tüm imkânlarıyla deprem bölgelerinde yaşamgeçim için koşuyor. Büyük felaketin yaralarını sarmak için Türkiye'm Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimizle beraber YENİDEN MİLLİ MÜCADELE VE İSTİKBAL SAVAŞI veriyor. Halkımız, dostluğunu, kardeşliğini, yardımseverliğini, hayırseverliğini gösteriyor. Şimdi yaraları sarma ve YAŞANANLARDAN ders alma zamanı yaşıyoruz.

Devlet ve Millet zamana karşı yarışırken, Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA da toplantı yapıyor. Depremin hemen ardından Millet ve devlet seferber oldu. Tek yürek olarak Türkiye'm ayağa kalktı. İlk iki gün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olumlu sözler sarf ederken, aradan iki gün geçtikten sonra, Kemal Kılıçdaroğlu birden değişti. Depremin acısını paylaşan Kılıçdaroğlu gitti, yerini felaketten medet uman bir pozisyona savruldu.

ÖRNEK OLMASI GEREKİRKEN

Özellikle siyasi partilerin liderlerinin sağduyulu sözlerle, örnek olması gerekirken, 8 Şubat'ta Kılıçdaroğlu değişti.

"Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım" demekten gocunmadı. Arada attığı tivitleri geçtik, Meral Akşener'in durduk yerde ortalığı karıştıran, "Seçimler zamanında yapılmalıdır" diye ortalığı karıştıran açıklaması üzerine bir baktık, Kemal Kılıçdaroğlu atladı. Deprem felaketi sonrası 14 Mayıs seçimlerinin ertelenmesi gerektiğini talep edenlere kükrediler, "Savaş hali dışında seçim olurmuş" diye ayağa kalktılar.

İnsaf! Biraz vicdani olanlar, GEÇİM SAVAŞI verilirken, SEÇİM düşünmenin, ertelemeye karşı çıkmanın anlamsızlığını düşünür. TBMM'nin değiştirilmesi teklif edilebilecek ve değiştirilmesi mümkün olan Anayasa'daki "Savaş dışında seçim olur" maddesinin arkasına sığınan Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları ne yapmak istiyor?

KİMDEN OY İSTEYECEKLER?

Deprem olan 10 ilimizdeki güzel insanlarını perişan eden, 39 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, on binlerce bina yıkılmış, hangi seçmenden oy isteyecekler? Hangi seçmeni sandığa götürecekler? Savaş hali dışında seçim yapılırmış, Milyonlarca insanimizin hayata tutunması için, yaraları sarmak için, yeni evlerinin yapılması, rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması zamanı içinde iken, 14 Mayıs'ta veya 18 Mayıs'ta seçim yapilmasa,8 ay,12 ay ertelense ne olur? Ortak toplantı öncesi görüyoruz ki, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları "Tam bir fırsat yakaladık, seçim bize yarar" diyerek bunun üzerine atladılar.

İNSANLARI FERAHLATIR MI?

Kemal Bey, Meral Hanım, böyle kazanmayı düşündüğünüz başarı insanları ferahlatır mı? Milletin cani yanmışken, "İki ay sonra 14 Mayıs'ta veya 18 Haziran'da haydi seçime" nasıl diyebileceksiniz? Başta Kemal Bey ve Meral Hanım olmak üzere, bütün muhalefetin bu konuyu tekrar düşünmesinde sonsuz faydalar var. Demokrasiye, hukuka, anayasaya inanmış insanlar olarak "Seçim 14 Mayıs'ta, 18 Haziran'da yapılır" düşüncenizi gözden geçirme, bir vicdan muhasebesi yapma noktasında bulunduğunuzu hatırlatmak istiyorum.

Türkiye'nin deprem sonrası yaşadıkları, savaşın zor şartları altında olduğumuzu gösteriyor.

Yaraların sarılması lazım.

Bunun için de zaman lazım.

SAVAŞTAN BİR FARKI YOK

Evet Altılı Masa liderleri bir sınav verecekler. Büyük felaketin bir savaştan farkı yok. Sadece 1O ilimizdeki 15 milyon kardeşimiz etkilenmedi, 85 Milyonluk güzel ülkemiz ruhen perişan oldu. Toplumsal psikoloji bozuldu. Bu gerçeği görmüyor olamazlar. Büyük felaketler karşısında, particilik olmaz. Uzlaşma konusunda muhalefet olarak sorumlu davranma noktasında, gözler Altılı Masa'nın üzerinde olacaktır.

ÇADIRLARDA YAŞAYAN MİLYONLARCA İNSANIMIZ GEÇİM MÜCADELESİ VERİRKEN, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener başta olmak üzere ALTILI MASA ne karar alacak göreceğiz. VİCDAN MUHASEBESİ YAPACAKLAR MI? VİCDAN KÖPRÜLERİNDEN GEÇECEKLER Mİ?

SONUÇ

BU acı elbette kolay atlatılamaz.

Tekrar eski günlerimize dönmek için sabırlı olacağız...

Devletimiz ve milletimiz beraber bu felaketin yaralarını saracağız.

DIŞTAN VE İÇTEN HAİNLER KUDURSA DA 85 MİLYON VATANDAŞIMIZ, YILDIRIMLAR YARATAN MİLLETİN TORUNLARI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEYE KARARLIDIR...