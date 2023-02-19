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Artçı depremler devam edecek mi? AFAD'dan açıklama

Son dakika haberi...6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 6 büyüklüğünü de bulan artçıların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. AFAD artçı depremler ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

19.02.2023, 12:32

Artçı depremler devam edecek mi? AFAD’dan açıklama

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şu ana kadar bu her 2 depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3-4 arası olanlar 1628 4-5 arası olanlar 436 ve 5-6 arası olanlar 40. 1 adet de 6.6'lık sarsıntı var.

Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda.

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