Bakan Koca’dan deprem bölgesi açıklaması: Herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da bulunan Sahra Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Afetin ilk gününden itibaren Hatay'da hizmetleri aksamaması için gayret ettiklerini vurgulayan Bakan Koca, "Yaşadığımız bu büyük afetin gerçekleşmesi dakikalar sürse de sebep olduğu yıkımın tamiri, geride bıraktığı yaraların iyileşmesi zaman alacak. Tüm gayretimiz yaralarımızı en kısa sürede sarmak ve afeti yaşayan kardeşlerimizin maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bakanlığımızın üzerinde önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle en titiz çalışmaları yürüttüğümüzün bilinmesini isterim. Afetin ilk anında üzerimize düşen en kritik görev sağlık tesislerimizi faal hale getirmek ve yaralılarımıza en kısa sürede ulaşıp sağlık hizmetini ulaştırmak oldu. Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. On binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirerek milletimizin yarasını sarmaya gayret etti" şeklinde konuştu.

"SULARIN ANALİZLERİNİ DÜZENLİ OLARAK YAPIYOR VE BAKİYE KLOR MİKTARINI ÖLÇÜYORUZ"

Depremin ardından halk sağlığı krizi yaşanmaması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koca, köylere doktor, ilaç ve yardım malzemelerinin götürüldüğünü vurguladı. Afetlerden sonra en büyük riskin salgın hastalık tehlikesi olduğunun altını çizen Koca, "Bu kapsamda toplu alanların dezenfekte edilmesi kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Salgınlara sebep olabilecek en kritik konu içme suyu güvenliğidir. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyor ve bakiye klor miktarını ölçüyoruz. Eksik olan yerlerde süper klorlama yapıyoruz. Depremin ilk günlerinde bulaşıcı hastalıklar açısından tanı koyabilecek mobil laboratuvarlarımız ile su hijyeni açısından inceleme yapmak üzere mobil su laboratuvarımızı bölgede çalıştırmaya başladık. Deprem bölgesindeki şehirlerde şebeke suyu klorlanmakta ve bakiye klor ölçümleri ve mikrobiyolojik incelemeler yapılmaktadır. 6-17 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış olup yüzde 81,54 oranında bakiye klor oranı uygun olarak görülmektedir" diye konuştu.