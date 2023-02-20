10 bin 633 Suriyeli geri döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu. Hudut karakollarında da denetlemelerde bulunan Akar, ilk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giderek faaliyetleri yerinde gördü.



Bakan Akar, bölge halkının da Suriye'den sığınmacı akını olduğu iddialarını yalanladığını belirterek, "Bazı fitne fesat yuvaları sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine, tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur" diye konuştu.

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