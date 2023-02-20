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Acıların albümü

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi sakinlerinin enkaza yayılan anıları görenleri bir kez daha sarsıyor. Mutlu günleri kayıt altında tutan fotoğraflar artık acının simgesi.

20.2.2023

Acıların albümü

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar, duygulandırıyor.

Onikişubat ilçesinde bulunan 10 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.

Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümleri dikkati çekiyor. Site sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf görenleri duygulandırıyor.

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