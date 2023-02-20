Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bugün deprem bölgesine gidecek. İki lider Hatay'da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan ve Bahçeli, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecek.

Öte yandan Başkan Erdoğan, deprem felaketi nedeniyle arayan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerini de sürdürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılar için de şifa dileğinde bulundu.