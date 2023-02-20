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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu

Son dakika... Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'a da gideceği ifade edildi.

20.02.2023, 15:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 16:08

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli depremden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay Antakya'da incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, depremde yerle bir olan Hatay'da, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Bölgede arama kurtarma ekipleri ile konuşan Başkan Erdoğan yetkililerden de bilgi aldı.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.

BAHÇELİ "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

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