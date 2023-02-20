Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta konyetner kenti ziyaret etti

Ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardında yaşadığı deprem felaketinin ardından bir hafta geçti. Felaketin büyüklüğünü bizzat müşahade ettim. Enkazın kaldırılmaya başlandığı yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız.

Şehrin üçte biri kullanılamaz hale gelmiştir.

Yeniden inşa ve ihya ederek Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz."

Bir yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan inşa ve ihya hareketimizi bundan önce geçirdiğimiz deprem afetleriyle nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz.

Yeni konutlarımız zemin artı üç ya da dört katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.

Devletimizin gücü hepsini karşılyacak güçtedir.

BAHÇELİ: BU FALEKETİ AŞACAĞIZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum." dedi.